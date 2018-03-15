Президент Польши сравнил членство в ЕС с годами оккупации

Каменна-Гура, Польша, , 09:41 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда сравнил пребывание Польши в Евросоюзе с годами безгосударственности, сообщает немецкое издание Spiegel.

Во время визита в город Каменна-Гура в Нижней Силезии 14 марта президент Дуда выступил с речью, посвященной столетию обретения Польшей независимости, которое страна празднует в 2018 году. В своем выступлении президент подверг резкой критике политику Евросоюза.

Годы пребывания Польши в составе ЕС Анджей Дуда сравнил с периодом, когда Польша исчезла с карты Европы. В 1795 году ее территория была разделена между Россией, Австрией и Пруссией.

«Очень часто люди говорят: зачем нам эта Польша, главное — Европейский союз. Господа, вспомните те 123 года, когда Польша утратила свою независимость и исчезла с карты Европы в конце XVIII столетия», — сказал он.

По мнению президента, важные решения принимаются «отдаленных городах», а поляки работают «для чужой выгоды», потому что их деньги утекают в эти центры.

Дуда отметил, что многие люди надеялись, что с появлением Евросоюза исчезнут войны и проблемы, но на деле они продолжаются, в то время как люди не имеют возможности принимать самостоятельные решения. Президент подчеркнул приверженность Польши курсу на суверенитет и независимость.

Евросоюз давно критикует польские власти за их скептицизм по отношению к политике Брюсселя. ЕС имеет претензии к польской судебной системе и позиции в сфере принятия беженцев. Подвергся осуждению и польский закон об «Институте национальной памяти», предполагающий уголовную ответственность за обвинение Польши в участии в холокосте и пособничестве фашистскому режиму. Закон вступил в силу 1 марта 2018 года.

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