Свердловская область: как в регионе выбирали президента России

Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM В Свердловской области явка на выборы федерального значения традиционно выше, чем на региональные или муниципальные выборы. Начиная с XXI века, на выборы депутатов Госдумы или президента России приходило более половины граждан обладающих правом голоса, тогда как на муниципальные менее четверти, а на региональные чуть более трети.

Самый большой интерес к выборам президента избиратели проявили 26 марта 2000 года. Тогда явка составила рекордные за последние годы 61,36%. На тот момент в Свердловской области было зарегистрировано 3 472 557 избирателей и 2 130 843 из них воспользовались правом голоса. Наибольший процент на выборах в регионе тогда получил Владимир Путин — 64,75% (1 352 083), на втором месте оказался Геннадий Зюганов — 17,21% (367 671), а следом за ними Григорий Явлинский — 7,64% (167 625).

Своеобразный антирекорд был установлен спустя четыре года. Так 14 марта 2004 годаявка на выборы президента составила в Свердловской области 56,75%. Из зарегистрированных 3 476 803 избирателей правом голоса воспользовались 1 952 664 свердловчан. Наибольшие проценты получил Владимир Путин — 76,34% (1 506 293), на втором месте был кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 7,78% (153 519) а замкнула тройку кандидат от оппозиции Ирина Хакамада — 5,57% (109 953).

В последующие годы явка росла, но незначительно. Так 2 марта 2008 года она составила 57,98%. Из 3 523 318 свердловчан обладающих правом голоса на выборы пришли 2 043 114 человек. Победу в регионе одержал Дмитрий Медведев, набрав 68,98% (1 191 776), второе место занял кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 14,59% (302 887), а третье Геннадий Зюганов — 13,18% (273 629).

А 4 марта 2012 года в Свердловской области явка на выборы президента России составила 58,06%. В том году в регионе было зарегистрировано 3 527 808 избирателей и 2 048 423 из них воспользовались правом голоса. Победу тогда одержал Владимир Путин, набрав 64,50% (1 337 781), на втором месте вновь оказался Геннадий Зюганов — 12,14% (251 690), а вот третье место неожиданно занял самовыдвиженец, бизнесмен Михаил Прохоров, набрав в Свердловской области 11,46% (237 780).