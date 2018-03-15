Россия и Монголия согласуют район учения «Селенга-2018»

Москва, , 09:19 — REGNUM Россия и Монголия проведут конференцию по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018», сообщили в Минобороны РФ.

Первый раунд консультаций по планированию учения «Селенга-2018» состоится на будущей неделе в Улан-Удэ (Бурятия).

В ходе переговоров представители общевойскового объединения Восточного военного округа и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных сил Монголии согласуют район проведения будущего учения,

Также представители военных ведомств двух стран обсудят количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, организационные вопросы и материально-техническое обеспечение участников учения.

В 2018 году российско-монгольское антитеррористическое учение «Селенга-2018» состоится в России во II полугодии на одном из полигонов в Восточном ВО.

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Напомним, в августе 2017 года российско-монгольское учение «Селенга-2017» было в впервые проведено пустыне Гоби (Монголия).

Как сообщало ИА REGNUM, Россию на учении «Селенга-2017» представляли около 100 единиц вооружения и 500 военнослужащих ВВО. От Вооруженных сил Монголии в учении были задействованы до 500 военнослужащих.

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