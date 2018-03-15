Процесс формирования правительства Италии может привести к новым выборам

Мадрид, , 09:02 — REGNUM «Войной всех против всех» называет испанское издание ABC процесс формирования нового итальянского правительства и выказывает беспокойство, что его затягивание приведет к повторным парламентским выборам, которые еще больше усилят позиции правых партий.

По словам издания, на горизонте нет возможного правительства, поскольку ни одна из партий не обладает достаточным большинством в парламенте. Эта ситуация может затянуться на недели и даже месяцы, и тогда появится необходимость провести очередные парламентские выборы.

«Кажется очевидным, что новые выборы принесут еще больше преимуществ популистам из «Лиги Севера» и «Движения пять звезд», — пишет газета.

«Все обсуждаемые формулы невозможны. Давайте вместе проведем конституционные реформы и избирательный закон, а затем вернемся к избирательным урнам», — предложил 14 марта уходящий в отставку министр культуры Дарио Франческини из «Демократической партии».

Лидеры «Лиги Севера» Маттео Сальвини и «Движения пять звезд» Луиджи ди Майо категорически отвергли формулу «правительства со всеми». Сальвини не намерен работать с бывшей правящей «Демократической партией».

Издание констатирует напряженность между лидером правоцентристской коалиции Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Согласно тексту, они «ненавидят друг друга».

Уходящий в отставку министр экономики Пьер Карло Падоан подчеркнул неясность в будущих отношениях между Евросоюзом и Италией. «Меня спросили в ЕС, что будет с Италией, и я ответил, что не знаю», — признался Падоан. По его словам, европейский комиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московиси назвал Италию «элементом непределенности».

Луиджи ди Майо обвинил Падоана в том, что он пытается «отравить колодец», уходя в отставку. По мнению ABC, «Движение пять звезд» находится в процессе метаморфоза, демонстрируя умеренность.

Напомним, по итогам выборов в парламент Италии, которые ABC «электоральным землетрясением», правящая левая «Демократическая партия» потерпела поражение, уступив правоконсервативной коалиции Сильвио Берлускони. Коалиция, куда вошли партии «Вперед, Италия», «Лига Севера» и «Братья Италии» набрала 37% голосов. Евроскептическое «Движение пять звезд», не относящее себя ни к правым, ни к левым, набрали 32%. И лишь каждый пятый итальянец поддержал правящих демократов.