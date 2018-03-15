Советник Порошенко обиделся на Путина из-за ракеты «Сармат»

Киев, , 08:54 — REGNUM Ракетный комплекс «Сармат», о котором президент РФ Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию, вряд ли появится на боевом дежурстве в ближайшее время. Об этом заявил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, сообщает украинское информационное агентство «Оборонно-промышленный курьер».

Советник Порошенко рассказал, что был «откровенно обижен» выступлением Путина, в ходе которого тот «пугал мир сказками» о новом ракетном комплексе. Горбулин счёл некорректным сравнение «Сармата» с ракетным комплексом РС-20 «Воевода» (SS-18 «Сатана» по классификации НАТО), который был разработан в днепропетровском «КБ Южное» (ныне город Днепр) во времена СССР.

«Воеводы» до сих пор стоят на вооружении, тогда как «Сармата» еще не существует», — отметил Горбулин.

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Речь идет о так называемом массогабаритном макете, который прошел стадию бросковых испытаний. До постановки комплекса на боевое дежурство пройдет еще 4−5 лет, считает эксперт.

«Российским разработчикам необходимо, в том числе, провести летно-конструкторские испытания нового ракетного вооружения и протестировать ракету», — добавил Горбулин.

Советник украинского лидера усомнился в том, что Россия готова снять с боевого дежурства «Воеводы». Эти комплексы считаются лучшими в мире, подчеркнул Горблин, сославшись на оценку американского оборонного ведомства и агентства по противоракетной обороне США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил о том, что утилизация ракетных комплексов «Воевода» начнется в ближайшее время. Устаревшее вооружение заменят «Сарматами». Более совершенная ракета способна, в отличие от «Воеводы», перелететь и через Северный, и через Южный полюсы.

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