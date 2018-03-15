В Челябинске прогнозируют «интересные проценты» на выборах президента

Челябинск, , 08:55 — REGNUM В Челябинской области явка избирателей на выборы президента Российской Федерации ожидается в коридоре 58—64%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политолог Алексей Швайгерт.

По его мнению, итоговая явка пройдёт по нижней границе прогноза — около 59%, то есть будет на том же уровне, что и в 2012 году.

«Понятно, что ближе ко дню голосования кандидаты будут подогревать интерес к выборам, мобилизовать свой электорат, но это не окажет существенного влияния на то, что уже прогнозируется по явке», — считает Алексей Швайгерт.

Политолог уверен, что в Челябинской области по ряду территорий могут возобладать определённые настроения среди избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2012 года при численности избирателей 2 757 879 явка на выборы президента России составила 62,71%. Владимир Путин завоевал 65,02%. Второе место оказалось у Геннадия Зюганова (14,72%), а третье занял самовыдвиженец Михаил Прохоров (8,03%).