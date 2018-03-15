Манафорта могут отправить в тюрьму до конца жизни

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта могут приговорить к 305 годам тюремного заключения, передает CNN. Такое длительное лишение свободы грозит ему в том, случае, если суд признает его виновным по всем предъявленным ранее пунктам обвинения.

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Как пояснил федеральный судья окружного суда Вирджинии, характер обвинений и объём собранных доказательств говорит о том, что Манафорт проведёт остаток жизни в тюрьме, передает телеканал RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

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В свою очередь сторона защиты Пола Манафорта попросила суд исключить из обвинительного заключения ключевой пункт об отмывании денег и незаконном лоббировании. Соответствующее ходатайство было опубликовано 14 марта в судебном электронном архиве.

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Адвокаты утверждают, что выдвинувший против Манафорта обвинения спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий утверждения о российском вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года, превысил свои полномочия, пишет ТАСС. По их словам, ни одно из учреждений в обвинении не соответствует понятию сговора с целью отмывания денег.

Ожидается, что рассмотрение дела Манафорта начнётся 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения по 12 пунктам в рамках расследования спеспрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США были предъявлены Полу Манафорту и его деловому партнёру Рику Гейтсу в октябре 2017 года.

Манафорт и Гейтс обвиняются в отмывании средств и сговоре против интересов США при сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и «Партией регионов».

Позднее Манафорт по решению суда был помещён под домашний арест. Сам подозреваемый не признал ни одного из выдвинутых против него обвинений.

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