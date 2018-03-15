Трамп закрыл вакансию своего главного советника по экономике

Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пригласил на должность своего главного экономического советника политического обозревателя Лоуренса Кадлоу. Об этом сообщил 14 марта телеканал Fox News.

Журналист, как отмечает издание, согласился принять предложение главы государства. Таким образом Кадлоу займёт вакантную должность, оставленную его предшественником, Гэри Коном, на днях подавшим в отставку. Это увольнение стало очередным в серии громких отставок в администрации Трампа.

Уход Кона, как заявили в Белом доме, не был связан с какими-то отдельными факторами. Однако в американских СМИ обсуждалась версия того, что увольнение связано с недавним решением Трампа о повышении пошлин на ввоз в США стали и алюминия. Эту инициативу не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые республиканцы.

По мнению телеканала CNN, в кандидатуре 70-летнего Кадлоу основная странность заключается в том, что его взгляды на введение пошлин на сталь и алюминий совпадают со взглядами его предшественника Кона. Следует отметить, что во время президентских выборов 2016 года в США Кадлоу был в команде Трампа его советником по налоговой политике.

Добавим, Кадлоу — аналитик консервативного толка. Он ведёт новостную передачу на телеканале CNBC, кроме того, его аналитические статьи часто публикуются в американских печатных изданиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта стало известно, что главный советник Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон уйдёт в отставку «в ближайшие недели».

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Ранее решение об уходе со своего поста в Белом доме приняла давняя соратница Трампа, директор администрации США по связям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации действующего президента США в январе 2017 года из рядов его команды выбыло более 10 человек.

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