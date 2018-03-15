Россия призвала США отказаться от «безответственных заявлений» по Сирии

Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Россия вновь призывает США отказаться от «безответственных заявлений» по Сирии, чреватых эскалацией конфликта в регионе, сообщает 15 марта посольство РФ в Вашингтоне на своей странице в Facebook.

«Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта, — говорится в заявлении. — При этом отвлечь наc от Сирии «британским сюжетом» не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии».

В посольстве напомнили, что Москва несколько дней назад предупреждала Вашингтон «от искушения» воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения ракетного удара по Дамаску.

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При этом угрозы постпреда США в ООН Никки Хейли совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ «должны, по всей видимости, приучить общественность к их неизбежности», подчеркнули в российской дипмиссии.

В посольстве также выразили беспокойство, кого на самом деле поддерживает Вашингтон в Восточной Гуте.

«Всем «сопротивлением» там давно верховодит «Джабхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), годами обстреливающая мирные кварталы столицы, включая российские диппредставительства», — уточнили в дипмиссии.

Напомним, ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готов к очередному ракетному удару по Сирии, если не удастся добиться прекращения огня в Восточной Гуте в пригороде Дамаска.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, заявил, что в случае угрозы российским военным Москва предпримет ответные меры.

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