Японский министр финансов не поедет на форум G20 из-за скандала

Токио, , 08:29 — REGNUM Отсутствие министра финансов Японии Таро Асо на форуме «большой двадцатки» будет связано с необходимостью его присутствия на заседании японского парламента в связи со скандалом о фальсификации данных о продаже земельного участка, передает 15 марта агентство Kyodo со ссылкой на депутата верхней палаты парламента от правящей Либерально-демократической партии Масакадзу Сэкигути.

В настоящее время в Японии широко обсуждается сомнительная сделка по продаже участка по заниженной стоимости националистической организации «Моритомо Гакуэн», связанной с женой премьер-министра страны Синдзо Абэ. Участок был продан по решению ушедшего в отставку главы налогового ведомства Японии Нобухису Сагаву, однако Асо, отмечает издание, владел информацией и данной продаже.

Так, ранее Асо сообщал, что подделка финансовых документов была совершена по личной инициативе Сагаву, который на момент оформления сделки занимал должность директора одного из департаментов министерства финансов.

Заседание парламента Японии 19 марта планируется полностью посвятить обсуждению ситуации вокруг продажи участка, а также необходимости обязать Сагаву дать показания по этому делу под присягой.

Читайте также: Стало известно место проведения саммита «Большой двадцатки» в 2019 году

Добавим, что в результате сомнительной сделки с землей под ударом оказался премьер-министр Абэ. Арестованный глава «Моритомо Гакуэн» Ясунори Кагоикэ под присягой в парламенте сообщил, что получил от супруги премьер-министра Акиэ Абэ сумму в размере миллиона иен ($8,98 тыс.). При этом супруга главы Японии якобы указывала, что деньги передаются «от Синдзо Абэ». Правительство данные показания опровергло.

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20 намечена на 19−20 марта. Вместо Асо на ней будет присутствовать заместитель главы министерства финансов Японии Масацугу Асакава.