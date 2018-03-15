В Совбезе ООН прошло совещание по делу Скрипаля

Нью-Йорк, США, , 08:25 — REGNUM Заседание по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери состоялось в Совете Безопасности ООН. Инциатором встречи выступила Великобритания, правительство которой возлагает ответственность за инцидент на Россию.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в отравлении бывшего российского гражданина «с большой вероятностью» виновата Москва. Ее тезис повторил на заседании заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, отметив, что речь идет не о рядовом преступлении.

«У нас нет другой альтернативы, кроме как прийти к выводу, что российское государство несет ответственность за попытку убийства Скрипаля и его дочери», — сказал Аллен.

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Дипломат также обвинил российскую сторону в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Он пояснил, что Лондон попросил Организацию по запрещению химического оружия изучить использованное в Солсбери вещество. Россия же отказалась объяснять произошедшее.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал обвинения Лондона в адрес РФ голословными и рассчитанными на неискушенную публику. Он отметил, что британская сторона «нагнетает истерику» и стремится к непрозрачности. Так, Лондон добивался проведения заседания в закрытом режиме, однако это требование не было удовлетворено.

В ходе заседания российский дипломат потребовал от обвинителей доказательств и указал на то, что Россия так и не получила данных об анализе примененного в Солсбери яда. Небензя заявил, что Лондон ведет против России пропагандистскую войну.

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По окончании заседания российская сторона предложила Совбезу ООН проект заявления для прессы. Акцент в нем сделан на необходимости применения механизмов статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия, пояснил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания возле торгового центра в городе Солсбери. Они остаются в больнице в критическом состоянии. По версии следствия, их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок».

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