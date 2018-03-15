Мэр Братска сообщил о 70 миллиардах долларов на дискредитацию выборов в РФ

Иркутск, , 08:25 — REGNUM Мэр Братска Сергей Серебренников проявил весьма любопытную осведомленность в делах государевых, сообщив накануне, 14 марта, журналистам о 70 миллиардах долларов из Америки и Европы, которые направлены на дискредитацию выборов президента России.

«Мы видим сегодня, как в социальных сетях ведется работа наших оппонентов. Мы знаем информацию, что более 70 миллиардов долларов американские «наши друзья» и европейские выделили на дискредитацию выборов в России. На дискредитацию Владимира Путина, на дискредитацию самой идеи выборов президента.

Не дает покоя наша страна, Россия, которая заявляет свое право, абсолютно законное право, на место среди сверхдержав. Конечно, однополярный мир неприемлем абсолютно», — заявил Сергей Серебренников. Также он призвал граждан не «кивать на телевизор», а пройти на избирательные участки и проголосовать.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта, а в сентябре будут выбирать депутатов законодательного собрания Иркутской области. По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 1 865 247 избирателей, что на 32 человека меньше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области опасаются «виртуальных открепительных» на выборах