Четверг, 15 Марта 2018 года
09:30:59 МСК

Мэр Братска сообщил о 70 миллиардах долларов на дискредитацию выборов в РФ

Политика

Заявление Сергея Серебренникова прозвучало на пресс-конференции 14 марта

Мэр Братска сообщил о 70 миллиардах долларов на дискредитацию выборов в РФ
Иллюстрация:  irk.ru
Мэр Братска Сергей Серебренников

Иркутск, 15 марта 2018, 08:25 — REGNUM  Мэр Братска Сергей Серебренников проявил весьма любопытную осведомленность в делах государевых, сообщив накануне, 14 марта, журналистам о 70 миллиардах долларов из Америки и Европы, которые направлены на дискредитацию выборов президента России.

«Мы видим сегодня, как в социальных сетях ведется работа наших оппонентов. Мы знаем информацию, что более 70 миллиардов долларов американские «наши друзья» и европейские выделили на дискредитацию выборов в России. На дискредитацию Владимира Путина, на дискредитацию самой идеи выборов президента.

Не дает покоя наша страна, Россия, которая заявляет свое право, абсолютно законное право, на место среди сверхдержав. Конечно, однополярный мир неприемлем абсолютно», — заявил Сергей Серебренников. Также он призвал граждан не «кивать на телевизор», а пройти на избирательные участки и проголосовать.

Напомним, выборы президента РФ назначены на 18 марта, а в сентябре будут выбирать депутатов законодательного собрания Иркутской области. По состоянию на 1 января 2018 года в Иркутской области зарегистрировано 1 865 247 избирателей, что на 32 человека меньше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области опасаются «виртуальных открепительных» на выборах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента России 18 марта 2018 года

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить