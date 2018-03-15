Китай надеется на развитие сотрудничества с США при новом госсекретаре

Пекин, , 08:21 — REGNUM Китай намерен поддерживать партнерские отношения с США и работать с Государственным секретарем на развитие здоровых и устойчивых отношений, заявил пресс-секретарь МИД КНР, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан сделал соответствующие заявления во время очередной пресс-конференции после того, как президент США Дональд Трамп заявил на своей страничке в социальной сети Twitter о том, что снял Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США, поставив на его место экс-директора ЦРУ Майка Помпео.

«Китай и США поддерживали тесные связи в то время, как Тиллерсон находился в должности, и мы одобряем его усилия, направленные на развитие и рост китайско-американских отношений», — заявил Лу, добавив, что Китай намерен сотрудничать с новым Госсекретарем в вопросе построения здоровых двусторонних отношений в рамках достигнутого ранее консенсуса лидерами двух стран.

Сотрудничество в двусторонних отношениях по региональным и международным вопросам не только согласуется с фундаментальными интересами США и Китая, но также соответствует ожиданиям международного сообщества, отметил Лу.

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Напомним, что 13 марта президент США Дональд Трамп осуществил серьезные кадровые перестановки на высоких должностях. Он снял с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, поставив на его место экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Место Помпео, в свою очередь, заняла Джина Хаспел.

Примечательно, что незадолго до отставки, Тиллерсон нелестно высказался о роли Китая в Африке, на что получил разгромный и уничижительный ответ со стороны высокопоставленного китайского дипломата.

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