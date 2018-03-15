Британия выделит £48 млн на работы по защите от химоружия — СМИ

Лондон, , 08:07 — REGNUM Британский Центр защиты от химического оружия, расположенный на базе военной лаборатории в Портон Дауне, получит £48 млн ($67 млн) на работы по защите от химического оружия, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на выдержки из речи министра обороны Гевина Уильямсона.

Министр выступит с программной речью 15 марта в Бристоле. В частности, пишет издание, речь пойдет о центре в Портон-Дауне, который занимался определением состава нервно-паралитического вещества, которое применялось против экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

В речи министра говорится о том, что планируется вложить £48 млн в Центр защиты от химического оружия, чтобы «гарантировать сохранение наших передовых позиций в сферах анализа средств массового поражения и обороны».

По словам Уильямсона, химическая угроза исходит «не только от России», но и от других стран и необходимо обеспечить высокий уровень защиты. Кроме того, речь пойдет о том, что необходимо обеспечить «жизненно необходимой защиты от смертельной угрозы» для британских военнослужащих из подразделений высокой боевой готовности.

В частности, солдатам и офицерам, которые могут быть дислоцированы в регионах с гипотетической возможностью заражения сибирской язвой, будет предложена добровольная вакцинация. В целом, в речи Уильямсона будет изложен перечень угроз для Великобритании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. По версии Лондона, отравление было совершено с использованием нервно-паралитического газа «Новичок», разработанного советскими военными.

Таким образом, считает Британия, к произошедшему причастна Россия. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Лондону сначала посоветоваться с экспертами и вспомнить международные договоренности о запрете химического оружия, а не выдвигать «сомнительные и невнятные ультиматумы».

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