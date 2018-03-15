Депутат Верховной рады: Главная угроза для Порошенко – народ Украины

Киев, , 07:50 — REGNUM Народ Украины является главной угрозой для президента страны ПетраПорошенко, заявил депутат Верховной рады НесторШуфрич, передает 14 марта украинский телеканал «NewsOne».

По его словам, Порошенко погряз в коррупции, из-за чего население Украины не доверяет украинской власти. А антикоррупционный суд, который требует создать Международный валютный фонд (МВФ), будет, в первую очередь, расследовать коррупционные схемы Порошенко, считает депутат.

Шуфрич уверен, что антикоррупционный суд не создадут, поскольку он угрожает самой украинской власти. А главным врагом Порошенко остается народ Украины, подчеркнул депутат.

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«Угроза для Порошенко — не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко — это украинцы, которые будут гнать его еще до Можайска», — сказал Шуфрич.

Напомним, согласно соцопросам, рейтинг украинской власти минимальный. Жители Украины не верят в борьбу с коррупцией и не доверяют власти, пришедшей в результате государственного переворота. Отсутствие доверия в значительной степени связано с реформами, в результате которых население Украины обеднело в несколько раз, а тарифы на услуги ЖКХ серьезно выросли.

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