«Россия пренебрегает международным порядком»: Госдеп о визите Путина в Крым

Вашингтон, , 07:43 — REGNUM Российские власти пренебрегают «территориальной целостностью суверенных стран», заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируюя визит президента России Владимира Путина в Крым.

По ее словам, выступая на митинге, Путин продемонстрировал «открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка». Таким образом Москва пренебрегает «территориальной целостности суверенных государств», считает госдеп.

Науэрт добавила, что Вашингтон не признает крымский референдум 2014 года законным, поскольку жителей полуострова «заставили» на него пойти.

«Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат», — уверена представитель американского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что введенные США антироссийские санкции отменят только после возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины. Тем более, что несогласных с «аннексией» в Крыму якобы преследуют власти.

«Крым — часть Украины, и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — подчеркнула Науэрт.

Напомним, Путин посетил Крым и Севастополь 14 марта — в четырехлетнюю годовщину со дня референдума. Глава государства посетил строящийся Крымский мост, а также принял участие в митинг-концерте на площади Нахимова в Севастополе.

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Как сообщало ИА REGNUM, референдум о воссоединении с Россией прошел в Крыму 16 марта 2014 года, в ходе которого более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Волеизъявление граждан стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года, в результате которого к власти пришли украинские националисты.