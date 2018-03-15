«Сбежавшая» из-под допроса Савченко вернулась на Украину

Киев, , 07:32 — REGNUM Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась на Украину, прибыв на самолете в киевский аэропорт «Борисполь». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

В беседе с корреспондентом она рассказала, что полет прошел хорошо. По дороге Савченко довелось пообщаться с «очень многими хорошими людьми» — украинцами, которые находятся за рубежом ради заработка.

Отвечая на вопрос о том, откуда именно она прилетела и была ли в России, депутат посоветовала свериться с расписанием рейсов. Выяснилось, что самолет, на котором Савченко прибыла в Киев, отправился из немецкого Мюнхена. Более развернуто комментировать свою поездку Савченко не стала.

Читайте также: Бежала в Россию или ЕС? Савченко выложила фото места своего пребывания

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта Надежда Савченко была вызвана на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, который был задержан 8 марта на пункте пропуска в Донбассе. Народный депутат не явилась к следователям, объяснив это участием в в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пригрозил Савченко лишением депутатской неприкосновенности за повторную неявку на дорос, а также привлечением к уголовной ответственности и арестом. При этом народный депутат Андрей Тетерук заявил, что Савченко сбежала в Россию. По его словам, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев подтвердил, что в составе делегации Украины Савченко не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура Украины грозит Надежде Савченко арестом