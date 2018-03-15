Лондон о «вине» РФ по делу Скрипаля: «У нас нет другой альтернативы»

Лондон, , 07:25 — REGNUM Отравление бывшего полковника ГРУ Генштаба ВС Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери не было обычным преступлением. Об этом, как передает ВВС, заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен в рамках заседания Совета Безопасности.

По его словам, на территории страны была незаконно использована «вооруженная сила», что является нарушением Устава ООН.

«У нас нет другой альтернативы, кроме как прийти к выводу, что российское государство несет ответственность за попытку убийства Скрипаля и его дочери, а также сотрудника полиции Ника Бейли, и ставит тем самым под опасность жизнь британских граждан в Солсбери», — говорит Аллен.

Заместитель постпреда Великобритании при ООН также обвинил Москву в том, что российская сторона якобы серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия.

«Мы (власти Великобритании) не сделали поспешных выводов, — говорит Аллен. — Мы провели тщательное и добросовестное расследование, которое продолжается».

По его словам, Лондон уже обратился к Организации по запрещению химического оружия с просьбой провести независимый анализ использованного вещества в Солсбери.

«Мы дали возможность России объяснить (произошедшее), — говорит заместитель постпреда Великобритании при ООН. — Но Россия отказалась это делать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания в британском Солсбери 4 марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ответственность за данный инцидент «с высокой вероятностью» несет Россия.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Лондону сначала посоветоваться с экспертами и вспомнить международные договоренности о запрете химического оружия, а не выдвигать «сомнительные и невнятные ультиматумы».

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