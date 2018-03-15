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Пляжи, скверы и набережные: нижегородцам предложили 81 площадку

Политика

Рейтинговой голосование за общественные пространства пройдёт в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года

Нижний Новгород, 15 марта 2018, 07:16 — REGNUM  В Нижнем Новгороде 18 марта 2018 года не только выбирают президента РФ, но и отдадут голоса за общественные территории, которые будут благоустраивать в первоочередном порядке в текущем году. Постановлением главы администрации утверждён перечень площадок, который включает 81 строку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В списке не только скверы и парки, но также пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора Советского района, территория вдоль озера по улице Пермякова, культбаза, несколько придомовых территорий, рекреационно-природная территория на берегу реки Ока, несколько бульваров, набережные от Канавинского моста до Нижегородского планетария и Гребного канала (от «Робинзона» до д. 461 со стороны реки), Лопатинский овраг, памятник природы «Дубрава» на улице Невская.

В каждом из районов отобраны по десять площадок, в Автозаводском — 11.

Итоги по отбору подведут не позднее 23 марта 2018 года.

Напомним, работы будут проводиться в рамках городской программы по формированию комфортной городской среды, которая стартует 2018 года и рассчитана до 2022 года. В 2017 году из бюджетов всех уровней на формирование современной городской среды в городе было потрачено 868 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные рейтинговые голосования планируются ещё в ряде районов Нижегородской области. Всего участие в отборе примут 170 площадок.

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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