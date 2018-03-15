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Китай поздравил президента Непала с переизбранием

Политика

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан выразил надежду, что Непал продолжит достигать успехов под руководством Бхандари и непальского правительства

Китай поздравил президента Непала с переизбранием
Ganesh Paudel
Бидхья Деви Бхандари

Пекин, 15 марта 2018, 07:11 — REGNUM  Китай поздравил Бидхью Деви Бхандари с переизбранием на пост президента Непала, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан выразил надежду, что Непал продолжит достигать успехов под руководством Бхандари и непальского правительства.

Китай придает огромное значение китайско-непальским отношениям и намерен сотрудничать с Непалом на укрепление взаимных связей, что послужит интересам двух народов заявил Лу.

Напомним, что Бхандари была избрана на пост президента Непала на второй срок парламентским голосованием, которое состоялось 13 марта.

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Политика Китая

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