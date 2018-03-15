Выборы президента — наша ответственность за страну: глава Минвостокразвития

Владивосток, , 08:14 — REGNUM По данным Центризбикома, Приморский край оказался лидером в стране по числу образованных судовых избирательных участков участков на выборах президента РФ — 244, в Камчатском крае образовано 142 судовых участка, на Сахалине — 117. В день выборов в регионе будут открыты более 1300 избирательных участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Те, кто будут голосовать не по месту прописки, а по месту фактического пребывания подавали заявления через МФЦ, территориальную или участковую избирательную комиссию, или через портал Госуслуг. Всего в Приморье услугой воспользовались более 25 тыс. человек. Больше всего заявлений подано в участковые избирательные комиссии — почти 40 тыс. На госуслуги поступило более 20 тыс., в МФЦ — более 10 тыс. обращений. Более 7 тыс. жителей и гостей края написали заявление в территориальные избирательные комиссии. Кроме того, приморцы уже голосуют досрочно. Открыли голосование моряки. Приморский и Камчатский края, а также Магаданская и Сахалинская области оказались лидерами в стране по числу судовых участков. Также в Приморье досрочно голосуют жители Тернейского района. В некоторые села Тернея добираться приходится больше суток», — сообщили в крайизбиркоме.

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Всего избирателей в Приморье, зарегистрированных на 1 января 2018 года — 1 466 599, в том числе 445 тыс. — во Владивостоке. Для них в день выборов откроется 1321 избирательный участок. В их числе: 41 — в местах пребывания, включая территорию воинской части, аэропорт, три участка в СИЗО, в санатории, пять в студенческих общежитиях, два пограничных перехода и 29 — в медицинских учреждений.

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Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка накануне выборов обратился к приморцам:

«Выборы президента Российской Федерации — важнейший день для нашей страны, для каждого из нас. Этот день определяет будущее России, ее судьбу. И от нашего выбора зависит, какой она будет — сильной, открытой, уверенно идущей вперед или совсем другой. Это наша ответственность за страну. Считаю свое участие в выборах гражданским долгом перед Родиной и обязательно пойду 18 марта на избирательный участок. Важен каждый голос. Призываю всех прийти на выборы президента страны и проголосовать».

Анализируя результаты предыдущих выборов на территории Приморского края, можно сделать вывод, что президентские выборы значительно популярнее среди избирателей, нежели все другие.

В 2012 году явка в Приморье на выборах президента РФ составила 64,42%, примерно средняя по России. Во Владивостоке, при явке 57,7%, Владимир Путин набрал меньше 50% (48,36). Подтвердили свой «красный статус» Дальнегорск и Кавалерово, не пропустившие Путина (набрал 47,4 и 48,1% соответственно).

В 2008 году за Дмитрия Медведева проголосовало 63,84%, в 2004 году за Путина — 59,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента России пройдут 18 марта. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

Итоги выборов в территориальных избирательных комиссиях будут подведены к 20 марта. 22 марта ЦИК подведёт итоги на территориях субъектов Российской Федерации. Результаты будут оглашены 29 марта, а в течение трёх дней со дня подписания ЦИК протокола об итогах выборов будет произведена их официальная публикация.