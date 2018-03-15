Явка избирателей в Хабаровском крае снижается от выборов к выборам

Хабаровск, , 06:55 — REGNUM В Хабаровском крае явка избирателей на выборы президента снижается от выборов к выборам. В регионе зарегистрировано 1 003 142 избирателя. Сколько из них придёт голосовать 18 марта — главный вопрос сегодняшнего дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В 2008 году явка избирателей на выборах президента РФ в Хабаровском крае была довольно высокой — на участки пришли, по данным краевого избиркома, 70,71% от общего числа избирателей. Самую высокую явку традиционно для региона продемонстрировал один из самых отдаленных районов — Аяно-Майский. Здесь на участки явились 90,95% избирателей.

Самая низкая явка, опять же, традиционно, оказалась за Ванинским районом — 68,95% и Амурским — 66,84%.

В 2012 году явка на выборы главы государства резко упала: 61,9% от общего числа избирателей.

Лидером явки опять стал Аяно-Майский район, однако и он потерял желающих принять участие в голосовании — 79,20%.

Самая низкая явка тоже оказалась ожидаемой — Ванинский район 52,03%, Советско-Гаванский — 51,77%. В Николаевском районе лишь чуть больше половины избирателей пожелали прийти на участки для голосования — 50,99%.

На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 1 003 142 избирателя. В регионе создано 855 участковых избирательных комиссий. Помимо береговых УИК, 18 марта заработают и плавучие участки для голосования — на них будут выражать свою волю моряки и рыбаки, находящиеся на судах, в рейсах, далеко от родных берегов. Всего, по данным краевого избиркома, 18 марта проголосуют 50 экипажей морских судов.

Как сообщало ИА REGNUM, первой в стране 18 марта будет голосовать Камчатка, за ней — Сахалин. Правом досрочного голосования на Камчатке уже воспользовались 6521 гражданин.

На Камчатке, где флотская отрасль одна из ключевых, создано 121 морской избирательный участок. На 117 из них уже проголосовали 5032 моряка и рыбака. Еще 1489 избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях тоже приняли участие в голосовании досрочно.