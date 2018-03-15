От рабочего до председателя НПКСК: Кто такой новый главный консультант КНР?

Пекин, , 06:46 — REGNUM В Китае 14 марта избран новый председатель Всекитайского Комитета Национального политического консультативного совета (НПКСК). Кто же он, разбираемся вместе с агентством Синьхуа.

Ван Ян является этническим ханьцем — представителем титульного народа Поднебесной. Он родился в 1955 году в городе Сучжоу провинции Аньхой. Первую свою работу получил в 1972 году, а затем, в 1975 году вступил в ряды Коммунистической партии Китая (КПК). Высшее образование получил в Центральной партийной школе и имеет степень магистра технических наук.

С 1972 по 1976 гг. был рабочим на Сусяньской окружной фабрике пищевой продукции в провинции Аньхой

С 1976 по 1979 гг. работал преподавателем, заместителем главы управления учебного и научно-исследовательского управления, был членом Парткома в Сусяньской окружной кадровой школе 7-го мая в провинции Аньхой.

С 1979 по 1980 гг. прошел теоретический курс политэкономии для должностных лиц в Центральной партийной школе.

С 1980 по 1981 гг. был преподавателем в Партийной школе Сусяньского окружного комитета КПК провинции Аньхой.

С 1981 по 1982 гг. был заместителем секретаря Сусяньского окружного комитета Коммунистического союза молодежи Китая (CYL).

С 1982 по 1983 гг. возглавлял департамент по связям с общественностью Коммунистического союза молодежи Китая провинции Аньхой.

С 1983 по 1984 гг. был заместителем секретаря провинциального комитета Коммунистического союза молодежи Китая.

С 1984 по 1987 гг. был заместителем директора и заместителем секретаря Группы ведущих партийных членов Спортивной комиссии провинции Аньхой.

С 1987 по 1988 гг. занимал должность директора и секретаря Группы ведущих партийных членов Спортивной комиссии провинции Аньхой.

С 1989 по 1992 гг. поступил на аспирантскую программу бакалавриата по партийному и правительственному управлению в Заочной школе при Центральной партийной школе, являясь с 1988 года исполняющим обязанности мэра, а затем и мэром города Тунлин провинции Аньхой. Одновременно с этим занимал должность заместителя секретаря Тунлинского муниципального комитета КПК провинции Аньхой.

С 1992 по 1993 гг. был директором и секретарем Группы ведущих партийных членов Комиссии по планированию провинции Аньхой, а также помощником губернатора провинции.

В 1993 году стал вице-губернатором провинции Аньхой.

С 1993 по 1995 гг. участвовал в аспирантской программе управления в Департаменте по вопросам управления Научно-технического университета Китая, став магистром технических наук.

С 1993 по 1998 гг. являлся членом Постоянного комитета Комитета КПК по провинции Аньхой, продолжая занимать должность вице-губернатора провинции.

С 1998 по 1999 гг. был заместителем секретаря Аньхойского провинциального комитета КПК, будучи в должности вице-губернатора провинции.

С 1999 по 2003 гг. был замминистра и членом Группы ведущих партийных членов Государственного комитета по развитию планированию КНР.

С 2003 по 2005 гг. занимал должность заместителя генерального секретаря министерского уровня ответственного за повседневную работу Главного управления ЦК КПК, заместителя секретаря Госсовета.

С 2005 по 2006 гг. был секретарём Чунцинского муниципального комитета КПК.

С 2006 по 2007 гг. был председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей Чунцина.

С 2007 по 2017 гг. являлся членом Центрального комитета политбюро Компартии Китая.

С 2013 по 2017 гг. являлся членом Политбюро ЦК КПК и вице-премьером Госсовета КНР.

С 2016 по 2018 гг. занимает должность члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, оставаясь вице-премьером Госсовета КНР.

С 2018 года является членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьером Госсовета КНР и председателем Всекитайского Комитета Национального политического консультативного совета (НПКСК) 13-го созыва.

Напомним, что помимо председателя Всекитайского Комитета Национального политического консультативного совета (НПКСК) 13-го созыва были также избраны 24 вице-председателя высшего консультативного органа Китая из более, чем 2100 делегатов.

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