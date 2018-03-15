«Баталии» в ООН по делу Скрипаля: Россия составила итоговое заявление

Нью-Йорк, США, , 05:40 — REGNUM Проект заявления для прессы по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля предложен Совету Безопасности ООН, заявил Василий Небензя, постпред РФ при ООН.

«Мы хотим распространить проект заявления для прессы, которое подытоживает наше выступление с акцентом на то, что необходимо задействовать механизмы статьи 9 Конвенции о запрещении химического оружия», — заявил Небензя.

Российский дипломат отметил, что рассчитывает на поддержку этого варианта резолюции.

Комментируя итоги экстренного заседания СБ ООН, инициированного Великобританией, Небензя отметил, что Лондон добивался закрытости проведения мероприятия. Но эти требования удовлетворены не были.

Напомним, заседание по делу Скрипаля состоялось 14 марта. Позицию Лондона поддержала американская сторона, буквально во всем согласившись с доводами британской стороны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Небензя в ходе заседания потребовал от обвинителей доказательств и указал на то, что России так и не предоставили материалы по анализам примененного в отношении Скрипаля отравляющего вещества.

Российский дипломат подчеркнул, что Лондон ведет против России пропагандистскую войну, для которой используются методы, никак не позволяющие добраться до истины.

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