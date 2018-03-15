Озвучены имена вице-председателей высшего консультативного органа Китая

Пекин, , 05:30 — REGNUM В общей сложности 24 вице-председателя Национального Комитета Национального политического консультативного совета (НПКСК) 13-го созыва были избраны в Китае, сообщает 14 марта агентство «Синьхуа».

Таким образом, определился состав высшего политического консультативного органа Поднебесной. Вице-председателями стали:

Чжан Цинли, Лю Цибао, Панбалха Гелег Намгьяли (этнический тибетец), Дун Цзяньхуа, Ван Ган (представитель Китайской партии стремления к справедливости), Эдмунд Хэ, Лу Чжангун, Ван Чжэнвэй (этнический хуэй), Ма Бяо (этнический Чжуан), Чэнь Сяогуан, Люн Чун-Ин, Ся Баолун, Ян Чуаньтан, Ли Бинь (женщина), Батер (этнический монгол), Ван Юнцин, Хэ Лифэн, Су Хуэй (женщина), Чжен Цзяньбан, Гу Шэнцзу, Лю Синьчэн, Хэ Вэй, Шао Хун и Гао Юньлун.

Среди избранных есть как крупные китайские бизнесмены, так и интеллектуалы разной направленности, национальностей и партийной принадлежности.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы вице-председателей НПКСК прошли параллельно с избранием председателя высшего политического консультативного органа страны перед окончанием 1-й сессии НПКСК 13-го созыва. Им стал член Политбюро ЦК КПК с 17-го по 19-й созывы и член Постоянного комитета Политбюро Ван Ян.

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