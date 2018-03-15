На пост премьер-министра Словакии выдвинули двух кандидатов

Братислава, , 05:13 — REGNUM Две кандидатуры на место премьер-министра Словакии предложены партией «Направление — социальная демократия», пишет братиславская газета «Правда».

Предложены кандидатуры Петера Пеллегрини, действующего вице-премьера, и Петера Кажимира, министра финансов. Оба чиновника — члены партии, возглавляемой Робертом Фицо.

Действующий премьер-министр Словакии Фицо 14 марта объявил о намерении уйти в отставку. Окончательное решение будет принято 15 марта — если будет получено согласие от Андрей Киска, словакского президента.

Напомним, решению Фицо принято на фоне кризиса из-за убийства местного журналиста Яна Куцяка и его невесты Мартины Кушнировой, тела которых были найдены на окраине Братиславы в конце февраля.

В ходе расследования выяснилось, что Куцяк работал в структурах американского финансиста Джорджа Сороса и вел «расследование» о связях итальянской мафии с рядом словацких политиков.

Ситуацией воспользовалась просоросовская оппозиция, обвинившая Фицо и его правительство во всем. В крупных городах на улицы вышли студенты, к которым подключились и другие граждане. Возникли массовые протесты.

Президент поддержал протестующих и все обвинения в адрес правительства Фицо. Двое помощников Фицо, а также министр культуры Марек Мадарич и министр внутренних дел Роберт Калиняк уже отправлены в отставку.

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