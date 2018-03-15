В Китае избран высший политический консультант, председатель НПКСК

Пекин, , 05:05 — REGNUM В Китае избран председатель Национального Комитета Национального политического консультативного совета (НПКСК), сообщает 14 марта агентство «Синьхуа».

Руководителем высшего политического консультативного органа стал Ван Ян. Он был избран на четвертом пленарном заседании первой сессии Национального комитета Национального политического консультативного совета (НПКСК).

Кроме того, на заседании были избраны 24 вице-председателя среди более чем 2100 членов Национального комитета НПКСК.

Ван Ян является уроженцем города Сучжоу провинции Аньхой. Член Коммунистической партии Китая с 1975 года. С марта 2013 года является третьим по рангу из четырех вице-премьеров Госсовета КНР.

Является членом Политбюро ЦК КПК 17-го, 18-го и 19-го созывов, начиная с ноября 2007 года, а также членом Постоянного комитета Политбюро с 2017 года.

Напомним, что в Китае завершается 1-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Национального политического консультативного совета (НПКСК) 13-го созыва.

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