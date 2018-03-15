Мирзиёев: Интеграция стран Центральной Азии

Абу-Али Ниязматов, , 04:46 — REGNUM

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева 15 марта посетит с рабочим визитом Астану.

По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, в рамках визита узбекская делегация примет участие в первой консультативной встрече глав государств Центральной Азии с широкой повесткой дня. Данная встреча проводится по предложению Шавката Мирзиёева. Напомним, что с таким предложением глава Узбекистана выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года и развил его в целостную программу на состоявшейся в ноябре в Самарканде международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания».

Президент Мирзиёев также примет участие в церемонии официального открытия Года Узбекистана в Казахстане и проведет двусторонние переговоры с Нурсултаном Назарбаевым.

Попытки интеграции в прошлом

Бывшая Средняя Азия (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения) и Казахстан в их современных политических границах, с территорией более 4 квадратных километров и населением более 55 миллионов человек (в 1991 году) после распада СССР были отождествлены в 1993 году по решению глав вышеуказанных государств как Центральная Азия.

Понятие Центральная Азия, в его географическом определении позволило данным новообразованным государствам осуществить внутрирегиональную и геополитическую идентификацию, начать интеграционные процессы, которые являются важным регионоформирующим фактором.

Стоит отметить, что интеграционные процессы в Центральной Азии имеют глубокие исторические корни, в частности, Великий Шелковый путь связывал воедино торговые и культурные отношения исторических предшественников Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана.

В стремлении к тесной интеграции стран Центральной Азии основное значение имеет объединение их природных и сырьевых ресурсов, производственного и научно-технического потенциала на принципах взаимовыгодного и паритетного сотрудничества.

Вместе с этим, несмотря на очевидную выгоду от такого сотрудничества, можно привести немало примеров неудачной интеграции и малоэффективной замены традиционных хозяйственных связей из новейшей истории стран региона.

В частности, несмотря на договоренности на самом высоком уровне, многие крупные региональные проекты, в том числе о создании единого экономического пространства, не были реализованы по настоящее время.

Если в начале независимости, решать вопросы о создании единого экономического пространства было сложно в связи с тем, что на путях формирования такого пространства стояли объективные препятствия, в числе которых очаги напряженности в Афганистане и Таджикистане (межтаджикский конфликт), то позже к этому прибавились другие факторы, в том числе личностного характера.

Не секрет, что между тогдашним лидером Узбекистана Исламом Каримовым и его коллегами по региону существовали некоторые серьезные разногласия.

В числе других проблем, препятствующих интеграции, можно назвать нерешенные пограничные претензии, вытекающие отсюда таможенные, водно-энергетические, транспортно-коммуникационные и другие препятствия.

Попытка создания единого экономического пространства

Одним из возможных инструментов взаимодействия в рамках региона был Договор о создании единого экономического пространства (30 апреля 1994 года).

Однако, единая экономическое пространство в ЦА так и не было создано, хотя и достигнут определенный прогресс в развитии интеграционных процессов на уровне субрегиона, объединяющего в начале Узбекистан, Казахстан, и Киргизию, а в последующем присоединившегося к ним Таджикистана, в рамках Центрально-азиатского экономического сообщества (ЦАЭС).

В дальнейшем, с целью трансформации ЦАЭС в объединение, способное рассматривать все интеграционные аспекты, включая стабильность и безопасность, оно было преобразовано в Организацию центрально-азиатского сотрудничества (ОЦАС).

В условиях ОЦАС многостороннее сотрудничество могло привести к образованию более открытого объединения, не ограничивающегося принятием лишь экономических решений в рамках региона и позволяющегося другим государствам присоединится к нему.

Так, в июне 2004 года в ОЦАС вошла в качестве полноправного члена и Россия. Как известно, в октябре 2005 года главами государств организации было принято решение о присоединении ОЦАС к ЕврАзЭС, таким образом это региональное интеграционное объединение прекратило свое существование.

С распадом ОЦАС были ослаблены важные регионообразующие факторы взаимозависимости и взаимодополняемости производительных сил, хозяйственных и культурных связей центрально-азиатских государств.

1 июля 2011 года начал функционировать Таможенный союз в составе РФ, Беларуси и Казахстана, а с 1 января 2012 года между этими государствами было введено единое экономическое пространство, то есть был взят курс на продвижении данной интеграционной группировки до образования ЕАЭС (договор подписан в мае 2014 года в Астане).

С января 2015 года к ЕАЭС присоединились Армения, а затем Киргизия, на очереди — Таджикистан.

Что касается Узбекистана, то эта страна 25 января 2006 года официально вступил в ЕврАзЭС, а затем, заявив о своей «особой позиции», осенью 2008 года приостановила свое участие.

Позднее стало ясно, что имелось ввиду под «особой позицией». Первый президент Узбекистана Ислам Каримов заявил тогда, что его страна не будет вступать в организации, по подобию СССР.

Почему нужна интеграция стран ЦА

Государства ЦА имеют общие интересы в формировании единого экономического пространства, обеспечении гражданского мира и межнационального согласия, сохранении территориальной целостности правопорядка, нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению социальных и межнациональных конфликтов, сепаратизма.

Помимо этого, существуют угрозы транснационального характера, предотвращение которых требует совместных действий. Среди этих угроз наиболее опасными являются рост экстремизма и терроризма, распространение наркотиков и оружия, ограничение доступа к мировому рынку, научно-технической продукции и новейшим технологиям.

В условиях, когда государства ЦА связывают общие границы, совместно используемые речные бассейны, некогда объединенные энергосистемы, сеть автомобильных и железных дорог, традиционный внутренний рынок, альтернативы интеграции не существует.

Особенно, если учесть, что реализация интеграции возможна и наиболее эффективна посредством системы межгосударственных многосторонних соглашений и договоров.

Иными словами, позитивные тенденции в мобилизации внутрирегиональных ресурсов могут иметь место при определенных условиях, прежде всего при соответствующем политическом климате.

Мирзиёев и соседние страны

С приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева, во внешней политике Узбекистана, в особенности в отношении центральноазиатких государств произошли кардинальные изменения.

В качестве приоритетов внешней политик в Узбекистане определили отношения с соседними странами.

Как отмечалось выше, завтра, 15 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом Астану, где примет участие в форуме, направленном на интеграцию центральноазиатских стран.

В этот же день состоится торжественная церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане с участием лидеров двух стран. На завтрашнюю встречу с лидерами ближайших соседних стран глава Узбекистана приедет с открытым сердцем и искренними намерениями.

За небольшой отрезок времени — 1,5 года, Мирзиёеву удалось решить, казалось бы, неразрешимые региональные споры и проблемы, в числе которых вопрос общих государственных границ, водопользования, транспортные и логистичнские вопросы, энергетика и другие.

Думается, завтра откроется новая страница в отношениях центральноазиатских государств, во главу которых будет поставлен всеобъемлющий учёт взаимных интересов, укрепление мира и безопасности, принцип открытости во внешней политики, дальнейшее развитие двухсторонних и многосторонних связей.

При подготовке статьи использовались материалы книги проф. Шавката Арифханова «Центральная Азия: настоящее и будущее. Геополитика, геоэкономика, безопасность»