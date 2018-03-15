Премьер-министр Словении обосновал свое решение об отставке

Любляна, , 04:38 — REGNUM Готовящаяся отставка премьер-министра Словении Мирослава Церара связана с судебным решением об отмене итогов референдума о финансировании железной дороги Копер — Дивача, сообщает Associated Press.

Уточняется, что Церар заявил о планах уйти с поста главы правительства после того, как Верховный суд Словении отметил итоги референдума 2017 года.

«Я принял решение, которое принял бы в данной ситуации любой политик, заслуживающий доверия», — сказал Церар.

Напомним, строительство Дивача — Копер — крупный правительственный проект Словении. В сентябре 2017 года на референдуме было принято решение о финансировании строительства второй ветки дороги.

Ранее в Словении был разработан законопроект и выделены средства подрядчикам. Однако суд признал результаты референдума недействительными.

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