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Премьер-министр Словении обосновал свое решение об отставке

Политика

Церар: «Я принял решение»

Любляна, 15 марта 2018, 04:38 — REGNUM  Готовящаяся отставка премьер-министра Словении Мирослава Церара связана с судебным решением об отмене итогов референдума о финансировании железной дороги Копер — Дивача, сообщает Associated Press.

Уточняется, что Церар заявил о планах уйти с поста главы правительства после того, как Верховный суд Словении отметил итоги референдума 2017 года.

«Я принял решение, которое принял бы в данной ситуации любой политик, заслуживающий доверия», — сказал Церар.

Напомним, строительство Дивача — Копер крупный правительственный проект Словении. В сентябре 2017 года на референдуме было принято решение о финансировании строительства второй ветки дороги.

Ранее в Словении был разработан законопроект и выделены средства подрядчикам. Однако суд признал результаты референдума недействительными.

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