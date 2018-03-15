Дипскандал вокруг дела Скрипаля: шаги Мэй не удовлетворили британцев

Лондон, , 04:14 — REGNUM Британские пользователи соцсетей остались недовольны развитием событий в деле с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает телеканал НТВ.

Отмечается, что, судя по твитам, опубликованным британскими СМИ, соотечественники ополчившейся на Россию премьер-министра Великобритании Терезы Мэй «жаждали гораздо большей крови».

Комментируя решение Мэй о высылке российских дипломатов, «жители» интернета спросили:

«Теперь Москва вышлет наших депутатов, и что дальше?»

Напомним, 13 марта Мэй голословно обвинила Россию в ответственности по делу Скрипаля, который был отравлен на территории Великобритании. Она поставила Москве ультиматум, требуя объяснений.

Москву не устроила ультимативная риторика, и требование Мэй осталось без ответа. 14 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил:

«Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой никому говорить в таком тоне не позволим».

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14 марта Мэй объявила, что Лондон высылает российских дипломатов их страны:

«Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки… У них есть неделя на то, чтобы уехать».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Небензя на созванном Великобританией экстренном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Лондон, как видно, не интересует поиск истины. Дипломат потребовал, чтобы британская сторона предоставила неопровержимые доказательства «виновности» России.

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