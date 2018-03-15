Небензя: Истерика Лондона рассчитана на впечатлительную публику

Нью-Йорк, США, , 03:47 — REGNUM Голословные обвинения России в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля рассчитаны на некомпетентную и доверчивую аудиторию, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности.

Комментируя позицию Лондона, российский дипломат предупредил о бессмысленности ультимативной риторики с чьей-либо стороны и сообщил, что России так и не предоставили образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль.

«То есть, нагнетая истерику, Лондон действует абсолютно нетранспарентно», — сказал Небензя.

Российский представитель подчеркнул, что, судя по действиям Лондона, установления истины британские власти не хотят, поскольку ими, как видно, движут иные мотивы.

«Ходы тут отточенные за последние годы приемов пропагандистской войны, — сказал Небензя. — Рассчитаны на оказание мощного информационного воздействия на непросвещенную и впечатлительную публику».

Дипломат от лица России потребовал предъявления материальных доказательств «якобы обнаруженного российского следа» в отравлении Скрипаля.

«Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут», — сказал Небензя.

Напомним, 14 марта Лондон инициировал созыв экстренного совещания СБ ООН в связи с тем, что в Великобритании отравлен бывший российский гражданин, и в этом «с большой вероятностью» (фраза британского премьер-министра Терезы Мэй) виновата Москва.

Читайте также: Постпред РФ при ООН: формула «Новичка» должна быть у самой Великобритании

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на заседании поспред США при ООН Никки Хейли поддержала позицию Великобритании: «Россия несет ответственность».

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред США при ООН повторила «мантру» Мэй по делу Скрипаля

Читайте развитие сюжета: Дипскандал вокруг дела Скрипаля: шаги Мэй не удовлетворили британцев