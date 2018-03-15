Постпред США при ООН повторила «мантру» Мэй по делу Скрипаля

Нью-Йорк, США, , 03:22 — REGNUM Заявление об «ответственности России» за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери (Великобритания), транслируемое британским премьер-министром Терезой Мэй, повторила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на экстренном заседании СБ ООН.

«Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за нападение на двух человек в Великобритании, используя военное нервно-паралитическое вещество», — заявила Хейли.

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Напомним, 13 марта Мэй заявила, что за отравление шпионившего на британскую разведку Скрипаля и его дочери, которое произошло на территории Великобритании, ответственна Россия.

Скандал, последовавший за этим заявлением, привел к тому, что дипломатические отношения Лондона и Москвы оказались под угрозой.

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Характерно, что Мэй не подтвердила свои обвинения никакими доказательствами. В ее формулировке «вина России» оценивается как «весьма вероятная». Британские власти потребовали экстренного созыва заседания СБ ООН.

Также 14 марта Мэй обсудила дело Скрипаля с главами США, Германии и Франции, после чего заявила, что по этому вопросу достигнуто согласие.

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Кроме того Мэй заявила об изменении характера отношений с Россией в связи со «случившимся»:

"Не в наших национальных интересах полностью разрывать отношения и диалог с Россией. Но в свете случившегося… отношения наших стран не могут быть обычными».

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