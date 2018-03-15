Госдеп «заступился» за «неугодных крымчан»: «Санкции останутся в силе»

Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Антироссийские санкции США отменят только после возвращения Крыма и Севастополя в состав Украины, заявила официальный представитель американского Государственного департамента Хезер Науэрт.

Комментируя визит российского президента Владимира Путина в Крым, Науэрт заявила, что Вашингтон не признает крымский референдум 2014 года законным, поскольку крымчан заставили пойти на него.

По ее словам 14 марта 2014 года Москва провела «сфабрикованный референдум», «в бесплодной попытке узаконить свою аннексию украинской территории». Вашингтон не верит, что крымчане хотели вернуть свою территорию в состав России.

«Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат», — утверждает Науэрт.

В связи с этим, заявляет американский представитель, введенные санкции «за Крым» должны быть сохранены. Тем более, что несогласных с «аннексией» в Крыму преследуют власти.

«Крым — часть Украины, и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — пояснила Науэрт позицию госдепа.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по итогам которого территории вошли в состав России. Явка в Крыму составила 83,10%, в Севастополе — 89,5%. В Крыму за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% участников референдума, в Севастополе — 95,6%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Науэрт назвала визит Путина в Крым «нарушением международных правил». По ее мнению, Россия не может «претендовать на украинскую территорию».

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