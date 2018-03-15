Госдеп – о визите Путина в Крым: демонстративно нарушает правила

Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Визит российского президента Владимира Путина в Крым сделан в нарушение международных правил, заявила официальный представитель американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

Комментируя крымскую поездку российского президента, американка заявила, что «претензии России на украинскую территорию», то есть на Крым и Севастополь, «ложны».

Госдеп считает, что своим визитом в Крым Путин продемонстрировал «открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка». Кроме того, Москва таким образом, пренебрегает «территориальной целостностью суверенных стран», считает Науэрт.

Напомним, Путин посетил Крым и Севастополь 14 марта — в четырехлетнюю годовщину со дня референдума, в ходе которого крымчане приняли решение о воссоединении полуострова с Россией.

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Путин посетил строящийся Крымский мост, автодорожная часть которого будет открыта к лету. Также он принял участие в концерте-митинге на площади Нахимова в Севастополе.

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Стоит отметить, что визит Путина в Крым вызвал опасения у украинского президента Петра Порошенко, который, пользуясь случаем, назвал Крым «оккупированной территорией». Посещение Крыма Путиным, по его мнению, это «опасная провокация».

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