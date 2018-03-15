«Вместе мы – сила»: Путин выступил на митинге в Севастополе

Севастополь, , 02:04 — REGNUM Российские граждане — это сила, способная справиться с самыми сложными задачами, заявил президент РФ Владимир Путин на митинге в Севастополе.

Глава государства отметил, что многое предстоит сделать для развития Крыма и Севастополя.

«Это все вещи долгосрочного характера, — сказал Путин. — Но мы их делаем, будем делать, и мы обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе — мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи».

Напомним, в ходе своего визита в Севастополь Путин побывал на митинге-концерте на площади Нахимова, посвященном четвертой годовщине референдума о статусе Крыма.

В Киеве болезненно восприняли визит Путина в Крым. Украинский президент Петр Порошенко заявил, что это событие — «опасная провокация».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время посещения Крымского моста глава государства высказал пожелание, чтобы объект начал функционировать уже к лету.

«Интересный объект, мощный и, получается, даже раньше срока. Хотелось бы, чтобы люди смогли им пользоваться уже в летний сезон», — сказал Путин.

На приглашение строителей побывать на открытии он ответил: «Постараюсь приехать!»

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