Врал за деньги: «испанский диспетчер» выдал «правду» о сбитом Украиной MH17

Бухарест, , 01:41 — REGNUM Показания «испанского диспетчера Карлоса», который в 2014 году сообщил о преследовании Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines украинскими самолетами, изменились: он признался, что до сих пор лгал, передает Радио Свобода.

«Так называемый «испанский диспетчер Карлос», сообщивший о преследовании малайзийского MH17 украинскими самолетами, заявил, что получил из России почти 50 тысяч долларов», — передает радиостанция.

Эта информация вскрылась в ходе журналистского расследования, в котором участвовали Радио Свобода и румынская расследовательская группа RISE Project. Диспетчер, о котором идет речь — это Хосе Карлос Барриос Санчес, арестованный за мошенничества в Румынии.

Участники расследования пригласили Санчеса на встречу, но он проигнорировал ее, ограничившись перепиской, в которой признался, что до их пор лгал по поводу роли Украины в деле о сбитом самолете.

Как утверждает «диспетчер», ему платили деньги за то, что в своем Twitter он размещал различные записи под ником spainbuca. Деньги якобы переводились из России — от телеканала Russia Today.

По словам Санчеса, «деньги от RT он якобы получил задолго до интервью телеканалу, опубликованному в мае 2014 года».

«В этом сюжете его назвали «диспетчером Карлосом», который работал в аэропорту Борисполя и получал угрозы за свою антиукраинскую позицию. Представители RT отрицают выплату гонораров Санчесу», — сообщает радиостанция.

Также он заявил, что на самом деле он никакой не диспетчер и на Украине никогда не был.

Напомним, катастрофа Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines произошла 17 июля 2014 года. В этот день пользователь spainbuca разместил в Twitter сообщение, согласно которому за три минуты до исчезновения лайнера с экранов радаров рядом с ним пролетели военные самолеты.

Диспетчер дал интервью RT, которое вышло 9 мая 2014 года.

«Мои сослуживцы не только собирались донести властям о том, что я высказываю свою точку зрения, они призывали к тому, чтобы прислали ко мне целый батальон, чтобы меня выслали из страны, чтобы меня убили», — заявил он.

«У меня была встреча со службой безопасности одного из европейских посольств, в ходе которой мне сказали, что мне лучше вывести свою семью из страны в течение 24 часов, — сказал Карлос. — В итоге, я прислушался и в течение дня вывез свою жену и дочь с Украины».