Постпред РФ при ООН: формула «Новичка» должна быть у самой Великобритании

Вашингтон, , 23:59 — REGNUM Нервно-паралитический газ «Новичок», которым, по утверждению официального Лондона, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, может находиться в распоряжении самой Великобритании. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая 14 марта на заседании Совета Безопасности.

Как отметил российский дипломат, без наличия стандарта этого газа британская сторона не могла бы утверждать, что именно он применялся при отравлении. В противном же случае, заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не имеют под собой оснований.

«Это самый важный момент в этой истории», — подчеркнул Василий Небензя.

Постпред России при ООН также напомнил, что в 2017 году в России было завершено уничтожение всех образцов химического оружия, что подтвердили уполномоченные международные инстанции.

В этой связи он подчеркнул, что никакие заявления о наличии «неопровержимых данных» о российском следе в этом деле без предъявления материальных доказательств Москвой приниматься в расчёт не будут.

Комментируя ультиматум, выдвинутый ранее России премьер-министром Великобритании, Василий Небензя назвал подобные действия «абсолютно неприемлемыми».

«От нас в ультимативной форме потребовали в 24-часовой срок по сути признаться в совершении преступления и явиться с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой никому говорить в таком тоне не позволим», — заявил он.

Российский дипломат обратил внимание на то, что презумпция невиновности начинает подменяться презумпцией вины. Он также указал на то, что Лондон «потащил вопрос в СБ ООН» вместо того, чтобы задействовать существующие международные механизмы и предусмотренные международным правом алгоритмы действий в подобных ситуациях.

Небензя подчеркнул, что британская сторона «действует абсолютно нетранаспарентно» и, похоже, «совершенно не заинтересована в установлении истины». Москва же, по его словам, готова к всестороннем участию в данном расследовании, поскольку российской стороне «бояться и скрывать нечего».

Небензя также напомнил, что пострадавшая в результате инцидента дочь Сергей Скрипаля является гражданкой Российской Федерации. До настоящего времени российская сторона не располагает внятной информацией о состоянии её здоровья, а российские дипломаты не могут встретиться с ней.

Напомним, в Нью-Йорке вечером 14 марта состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, созванное по инициативе Великобритании.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в ходе заседания присоединилась к заявлениям Великобритании об ответственности России за инцидент.