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Подводные ракетоносцы ВМС США провели учения в Арктике

Политика

Две американские атомные подводные лодки отработали всплытие из-подо льда к северу от Аляски

Вашингтон, 14 марта 2018, 23:13 — REGNUM  Две атомные субмарины ВМС США отработали всплытие из-под арктического льда на учениях ICEX-2018, сообщает 14 марта официальный сайт американского военно-морского флота.

Уточняется, что учения проходят в море Бофорта севернее Аляски в районе Северного полярного круга. В учениях принимает участие одна британская подлодка.

Всплытие из-под арктического льда отработали многоцелевая подлодка ВМС США «Hartford» проекта «Seawolf» и подводный ракетоносец «Connecticut» проекта «Los Angeles» с крылатыми ракетами на борту.

Подробности этих учений не сообщаются, но опубликована фотография торчащих из льда рубок двух субмарин на расстоянии нескольких сот метров друг от друга.

«Мы должны постоянно тренироваться вместе с нашими партнерами, чтобы не терять опыт действий в этом полушарии. Эта фотография является наглядной демонстрацией наших возможностей в Арктике», — заявил командующий центром подводных боевых действий ВМС США контр-адмирал Джеймс Питтс.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в морских полигонах залива Петра Великого в Японском море корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в соответствии с планом боевой подготовки.

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Военно-морской флот

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