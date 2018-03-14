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Лондон пригласил экспертов ОЗХО к участию в расследовании по делу Скрипаля

Политика

В Нью-Йорке проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе Великобритании

Лондон пригласил экспертов ОЗХО к участию в расследовании по делу Скрипаля
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тереза

Нью-Йорк, США, 14 марта 2018, 22:36 — REGNUM  Великобритания пригласила экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для проведения анализа расследования инцидента с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом 14 марта сообщил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен, передаёт телеканал RT.

«Мы уведомили ОЗХО о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведённый нами анализ», — сказал британский дипломат.

Напомним, в Нью-Йорке в эти минуты проходит экстренное заседание Совета Безопасности ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля, созванное по инициативе Великобритании.

Заседание проходит в закрытом режиме, хотя первоначально предполагалось, что оно будет открытым.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Россию ответственность за отравление экс-офицера ГРУ и его дочери.

По заявлению британской стороны, отравление было совершено с использованием нервно-паралитического газа «Новичок», разработанного советскими военными, что, по логике официального Лондона, указывает на причастность России к произошедшему.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии

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