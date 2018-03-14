Вслед за Минском: власти Гродно и Бреста пошли навстречу националистам

Гродно, Белоруссия, , 22:12 — REGNUM Власти Гродно и Бреста вслед за Минском разрешили местным националистам проведение митингов и концертов в честь 100-летия «независимости» Белорусской народной республики (БНР). Об одобрении заявки властями Гродно сообщил на своей странице в Facebook председатель местного отделения националистической организации «Белорусский народный фронт» (БНФ) Вадим Саранчуков.

Как следует из документа, снимок которого он разместил в соцсети, городские власти санкционировали проведение трёхчасовой акции по случаю «Дня воли» у стелы «850 лет Гродно». Концерт и митинг будут проходить с использованием сцены и звукоусилительной аппаратуры.

Власти Бреста также дали разрешение националистам на празднование «Дня воли». Это произошло после того, как мэрия Минска одобрила проведение концерта и митинга по случаю 100-летия провозглашения БНР в центре города 25 марта. Кроме этого, 13 марта в центре Минска был открыт памятный знак в честь идеологов белорусского национализма братьев Антона и Ивана Луцкевичей. Минский городской исполнительный комитет сам профинансировал проект и установку знака.

100-летней годовщине БНР сторонники развития Белоруссии по националистическому пути решили посвятить не один день, а сразу три. Так, 23 марта планируется устроить литературный вечер, на следующий день — провести белорусский диктант. 25 марта в городах республики должны пройти концерты и митинги.

В Бресте и Гродно разрешено приносить на митинги бело-красно-белый флаг, ставший символом белорусских националистов, а также символику партий и организаций, которые входят в организационный комитет мероприятия. Организаторам акции разрешили даже не платить за работу сотрудников и медиков, которые будут дежурить во время акции. От уборки территории организаторов мероприятия также освободили.

Празднование 100-летия БНР организаторы решили сопроводить не только выступлениями музыкальных групп, поздравлениями, фудкортами, но ещё и речами историков, тематическими зонами с символикой БНР для фотографий. Средства на проведение мероприятия организаторы решили собрать со своих сторонников, организовав соответствующую кампанию в соцсетях. Пока удалось собрать чуть более восьми тысяч белорусских рублей.

Напомним, что националисты в Белоруссии отмечают 25 марта как «день независимости». В этот день в 1918 году, в период кайзеровской оккупации, самопровозглашённая Рада объявила о независимости Белорусской народной республики.

На оккупированной немецкими захватчиками территории БНР не имела органов власти на местах и других важных признаков республики. Международного признания не получала. Функции правительства Белорусской народной республики осуществлялись частично национальным представительством при германской оккупационной администрации.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в середине декабря 2017 года администрация президента Белоруссии начала обсуждение возможности совместного празднования 100-летия БНР с лидером белорусской националистической партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорием Костусевым, который, как и другие белорусские националисты, принимал участие в бандеровских чтениях в Киеве. Костусев входит в оргкомитет по празднованию 100-летия БНР. Таким образом, официальный Минск сделал ещё один шаг на пути сближения с белорусскими необандеровцами в лице БНФ.

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