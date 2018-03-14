Великобритания передала России список выдворяемых дипломатов

Москва, , 20:59 — REGNUM Лондон передал Москве список российских дипломатов, которые должны будут покинуть Великобританию по требованию властей королевства. Об этом 14 марта сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, список был передан российской стороне по дипломатическим каналам, в нем фигурируют в том числе представители военного атташата.

Захарова уточнила, что покинуть территорию Великобритании российские дипломаты должны будут в течение семи дней.

Также представитель МИД России заявила, что ведомство прорабатывает ответные меры на действия Лондона. Она заверила, что это будут «адекватные, зеркальные и абсолютно соответствующие ситуации меры».

Как передавало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритаии Тереза Мэй сегодня объявила о решении британских властей прекратить все контакты с Россией, выслать из страны 23 российских дипломата, а также отозвать приглашение главе МИД России Сергею Лаврову нанести визит в Соединённое Королевство.

За сутки до этого глава британского правительства обвинила Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

В МИД России сообщили, что британская сторона проигнорировала международные механизмы, предусматривающие порядок действий в случае подобных инцидентов, и не стала обращаться к Москве за содействием в выяснении обстоятельств произошедшего. Вместо этого британский премьер с парламентской трибуны поставила ультиматум России, потребовав в течение 24 часов «объясниться» перед Лондоном.

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