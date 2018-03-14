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Возможное премьерство Саргсяна будет уважаться Россией: Косачёв

Политика

В Армении практически никто не сомневается, что именно Серж Саргсян станет премьер-министром

Возможное премьерство Саргсяна будет уважаться Россией: Косачёв
Иллюстрация:  council.gov.ru
Серж Саргсян и Константин Косачёв

Ереван, 14 марта 2018, 20:49 — REGNUM  Избрание президента и премьер-министра — суверенный выбор Республики Армения. Об этом заявил сегодня, 14 марта, на пресс-конференции в Ереване председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в ответ на вопрос о возможном премьерстве Сержа Саргсяна.

«Мы, конечно же, внимательно следили за ходом обсуждения конституционной реформы и считаем, что она абсолютно поддерживается народом Армении. Об этом свидетельствуют итоги народного волеизъявления. И с этой точки зрения для России это выбор Армении, который она, безусловно, уважает», — отметил Константин Косачев.

«В том, что касается каких-то кадровых решений, по определению мы никогда не комментируем их до тех пор, пока они не состоятся. Это также сугубо внутреннее дело Армении и ее суверенный выбор. Уверен, что он будет сделан демократичным путем, в соответствии с Конституцией РА, и он будет совершенно точно уважаться Российской Федерацией», — подчеркнул Константин Косачёв.

Как известно, в апреле 2018 года завершится срок президентства Сержа Саргсяна и окончательно вступят в силу изменения, внесенные в Конституцию Армении по итогам референдума 2015 года. Республика совершит полный переход к парламентской модели правления, в рамках которой расширяются полномочия премьер-министра. В Армении практически никто не сомневается, что именно Серж Саргсян станет премьер-министром.

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Армяно-российские отношения

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