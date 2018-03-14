СМИ: В Восточной Гуте найдена лаборатория по производству токсичных веществ

Дамаск, , 20:38 — REGNUM Во время зачистки района «Аль-Шуфуния» в Восточной Гуте сирийские военные обнаружили химическую лабораторию по производству отравляющих веществ, сообщает 14 марта интернет-портал WarGonzo.

По информации этого ресурса, ссылающегося на собственные источники на месте событий, в пригороде Дамаска Восточная Гута, часть которого уже освобождена от террористов, была обнаружена лаборатория по производству токсичных химических веществ, среди которых — отравляющее вещество на основе хлора.

Напомним, хлор был впервые применен в качестве боевого отравляющего вещества в 1915 году во время Первой мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта МИД России и Минобороны РФ официально заявили, что в Восточной Гуте боевики готовят провокацию с применением химического оружия, после которой США намерены обвинить официальный Дамаск в химических атаках и нанести ракетно-бомбовые удары по Сирии.

Читайте также: Предупреждение Москвы Вашингтону: кто первый «потеряет лицо»?

Российское военное ведомство предупредило Вашингтон, что в этом случае примет меры для уничтожения как американских ракет, так и их воздушных и морских носителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Христианский квартал Дамаска боевики обстреляли ракетами. Есть раненые

Читайте развитие сюжета: В северной части Восточной Гуты завершены боевые действия