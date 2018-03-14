Среда, 14 Марта 2018 года
20:34:29 МСК

Посол России в Британии рассказал об отношении Москвы к ультиматуму Лондона

Политика

Ранее руководство МИД России послало британских политиков вспоминать нормы международного общения и дипломатии

Посол России в Британии рассказал об отношении Москвы к ультиматуму Лондона
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тереза

Лондон, 14 марта 2018, 20:08 — REGNUM  Россия не приемлет ультиматумов, на языке которых пытается говорить британское правительство, заявил 14 марта посол России в Британии Александр Яковенко.

Пресс-служба российского посольства поясняет, что речь идет 24-часовом ультиматуме, который глава британского правительства выдвинула в адрес России из-за инцидента с отравлением в Солсбери.

«Мы не приемлем языка 24-часовых ультиматумов, выбранного британским правительством», — заявил Александр Яковенко в британском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери были обнаружены в бессознательном состоянии экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Правительство Великобритании по никому не известным основаниям пришло к выводу, что эти люди были отравлены боевым нервно-паралитическим ядом советской разработки «Новичок».

Стоит отметить, что подобный сюжет и яд с аналогичным названием ранее фигурировали в одном из британских телесериалов.

Не приводя никаких доказательств, 13 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй дала России 24-часовой срок на предоставление подробных объяснений по инциденту в Солсбери, пригрозив принять в отношении России «более серьезные меры».

Ультиматум Терезы Мэй российское руководство оставило без ответа, послав британские власти вспоминать нормы международных соглашений о химическом оружии и дипломатический этикет.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Тереза Мэй заявила, что по инициативе Лондона состоится заседание Совета Безопасности ООН, на котором Великобритания потребует «международного ответа» в адрес России.

Читайте ранее в этом сюжете: Косачёв: Россия в Британию не вторгалась ни разу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить