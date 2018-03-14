Косачёв: Россия в Британию не вторгалась ни разу

Москва, , 19:54 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв задает один вопрос в связи с выступлением премьер-министра Терезы Мэй.

Великобритания, вытаращив глаза от преисполненности собственным величием, объявляет крестовый поход против России, считает сенатор.

«Во всей этой истории у меня остаётся единственный вопрос: Лондон выступает в роли «полезных идиотов» в чужих руках, или же кто-то непосредственно в Британии все это инициировал?» — отметил Косачёв в соцсети.

И то, и другое, полагает парламентарий, малопочетно, однако, считает он, глупость не так опасна, как злодейство, прикрываемое грубыми обвинениями и ультиматумами в чужой адрес.

«А ответ будет ясен по дальнейшим «ответным» действиям: ради чего все затевалось», — указал сенатор.

Если же все делалось сознательно, чтобы вернуть Лондон на позиции ключевого мирового игрока, использовав внешнеполитическую невнятицу США и смену власти в ФРГ — то это крайне грязная игра, рассуждает Косачёв.

«Что, впрочем, как раз очень похоже на фирменный британский стиль. Не поэтому ли именно там так картинно-подозрительно, как в британских детективах, все время гибнут шпионско-экономические мигранты, чего не происходит в других странах с менее слабыми детективными традициями?» — отметил он.

«Ещё раз. Мотива нет. Доказательств нет. Следствие не проводилось. Приговор вынесен. Казнь приведена в исполнение. Шерлок Холмс переворачивается в гробу», — констатировал парламентарий.

Для справки Косачёв указал, что британцы в своей истории вторгались почти в 90 процентов стран по всему миру, анализ истории почти 200 стран показал, что лишь 22 из них не переживали британского вторжения.

«Мы в Британию не вторгались ни разу. Включая новейшее и самое новейшее время», — напомнил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Она заявила о намерении ввести в отношении ряд недружественных мер, прежде всего, выслать из страны 23 дипломата, подозреваемых в шпионаже.

Такой крайне агрессивный антироссийский демарш Великобритании получит соответствующий ответ со стороны России, уверены в Госдуме.

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