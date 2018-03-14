Среда, 14 Марта 2018 года
20:34:29 МСК

Лондон блефует и отказывается от процедур расследования «дела Скрипаля»

Политика

Британское правительство пришло к выводу, что российское правительство несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля

Лондон блефует и отказывается от процедур расследования «дела Скрипаля»
Марина Захарова © ИА REGNUM
Вестминстерский дворец в Лондоне

Москва, 14 марта 2018, 19:38 — REGNUM  В Госдуме отметили намеренный отказ Великобритании следовать процедурам расследования в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Великобритания в связи с «делом Скрипаля» вышлет 23 российских дипломатов, заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте.

«Все требования НАТО и Великобритании выглядят как наглый блеф, им прекрасно известно, как должны проводиться процедуры расследования. Торопливость и нежелание идти по процедуре связаны именно с тем, что имеет место организованная провокация против России в период выборов президента. Новый приём вмешательства — через создание лживых обвинений и неправомерных ультиматумов. Можно сказать только одно — совершенно напрасно», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Великобритания по примеру США «пытается изображать себя в роли мирового судьи, позволив себе безо всяких доказательств и разбирательства назначить Россию виновной в отравлении Сергея Скрипаля», констатировал ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент РФ «подготовит принципиальную позицию» по демаршу Лондона

Читайте развитие сюжета: Косачёв: Россия в Британию не вторгалась ни разу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить