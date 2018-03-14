Лондон блефует и отказывается от процедур расследования «дела Скрипаля»

Москва, , 19:38 — REGNUM В Госдуме отметили намеренный отказ Великобритании следовать процедурам расследования в деле отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

Великобритания в связи с «делом Скрипаля» вышлет 23 российских дипломатов, заявила премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте.

«Все требования НАТО и Великобритании выглядят как наглый блеф, им прекрасно известно, как должны проводиться процедуры расследования. Торопливость и нежелание идти по процедуре связаны именно с тем, что имеет место организованная провокация против России в период выборов президента. Новый приём вмешательства — через создание лживых обвинений и неправомерных ультиматумов. Можно сказать только одно — совершенно напрасно», — заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Великобритания по примеру США «пытается изображать себя в роли мирового судьи, позволив себе безо всяких доказательств и разбирательства назначить Россию виновной в отравлении Сергея Скрипаля», констатировал ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент РФ «подготовит принципиальную позицию» по демаршу Лондона

Читайте развитие сюжета: Косачёв: Россия в Британию не вторгалась ни разу