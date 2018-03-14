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Лондон предупредил граждан об угрозе «антибританских настроений» в России

Политика

Находящимся в России британцам рекомендовано «не публиковать публичных комментариев о политических событиях»

Лондон предупредил граждан об угрозе «антибританских настроений» в России
Dion Hinchcliffe
Цвета британского флага

Лондон, 14 марта 2018, 19:30 — REGNUM  МИД Великобритании предупредил подданных королевства, планирующих совершить поездку в Россию, о возможных угрозах на фоне ухудшения отношений между двумя странами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Из-за повышенной политической напряженности между Великобританией и Россией следует быть готовыми к возможным антибританским настроениям и нападениям в настоящее время», — говорится в обновлённой памятке для путешественников, размещённой на официальном сайте британского МИД.

Гражданам Великобритании, которые находятся на территории России или планируют совершить поездку в ближайшие недели, рекомендуется «проявлять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций, а также не публиковать публичных комментариев о политических событиях».

Напомним, отношения Москвы и Лондона резко обострились после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

По заявлению МИД России, британская сторона проигнорировала международное законодательство, регламентирующее порядок действий в случае подобных инцидентов, и не стала обращаться к Москве за содействием в выяснении обстоятельств произошедшего. Вместо этого британский премьер с парламентской трибуны поставила ультиматум России, потребовав в течение 24 часов «объясниться» перед Лондоном.

Сегодня Тереза Мэй объявила о решении британских властей прекратить все контакты с Россией, выслать из страны 23 российских дипломата, а также отозвать приглашение главе МИД России Сергею Лаврову нанести визит в Соединённое Королевство.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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