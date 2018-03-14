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Лидер британской оппозиции потребовал от Мэй доказательств по делу Скрипаля

Политика

Вряд ли он их получит

Лидер британской оппозиции потребовал от Мэй доказательств по делу Скрипаля
Chris McAndrew
Джереми Корбин

Лондон, 14 марта 2018, 19:18 — REGNUM  Лидер британской Лейбористской партии, которая составляет ядро парламентской оппозиции, Джереми Корбин призвал премьер-министра королевства Терезу Мэй объяснить, как её кабинет ответил на запрос России предоставить образцы отравляющего вещества, которое предположительно было использовано в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Соответствующий вопрос Корбин задал Мэй сегодня, 14 марта, в ходе заседания парламента, после того как премьер-министр обвинила в отравлении Скрипаля Россию.

Корбин напомнил, что согласно Конвенции о запрещении химического оружия, Великобритания обязана была предоставить России образцы того вещества, которое якобы было использовано для отравления Скрипаля. Россия должна провести собственную экспертизу и дать заключение.

«Может ли премьер-министр рассказать палате общин, какой диалог, если он вообще состоялся, она вела с российским правительством?» — спросил Корбин.

Лидер лейбористов также подчеркнул, что ответ Лондона должен быть основан на «четких доказательствах». При этом в своей «обвинительной речи» Мэй не представила ни единого доказательства того, что Россия хоть как-то причастна к «делу Скрипаля».

Ранее Корбин заявил, что Великобритании не следует совсем разрывать отношения с Россией, так как необходим «рассудительный диалог».

«Нам необходимо искать рассудительного диалога с Россией по всем вопросам повестки дня между двумя странами — как внутренним, так и международным. Не стоит просто разрывать контакты и позволять напряжению в отношениях накалиться. Необходимо сосредоточиться на сокращении конфликтов и напряжённости, а не на их увеличении… Давайте сделаем всё возможное, чтобы это больше никогда не повторилось», — сказал Корбин.

Кроме того, Корбин напомнил, что российские олигархи пожертвовали правящей в Великобритании Консервативной партии порядка 800 тыс евро.

Заявление Корбина было встречено криками «Позор!» со стороны консерваторов.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии

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