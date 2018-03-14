Матвиенко: В деле Скрипаля Лондон устроил подлую и бессмысленную провокацию

Москва, , 19:16 — REGNUM Действия правительства Великобритании, предпринятые из-за отравления Скрипаля — подлая провокация, навязывающая мировому сообществу негативный образ России, заявила 14 марта журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

При этом она отметила, что провокация британских властей устроена по некачественному сценарию.

«Очевидно, что это подлая, бессовестная провокация, с плохо прописанным сценарием якобы русского следа. Это, по сути, по дням выстроенная кампания с целью внушить мировому сообществу негативный образ России», — сказала Матвиенко.

Спикер российского Совета Федерации подчеркнула, что не может найти никакого разумного объяснения поведению британских властей.

«В них нет никакой логики. Никто в Лондоне так и не может ответить на простой вопрос: «Зачем России накануне президентских выборов, накануне чемпионата мира по футболу предпринимать какие-то глупые действия, шаги, которые бы вели к усилению напряженности?» — добавила Валентина Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Лондон намерен выслать за пределы страны 23 сотрудника российских дипломатических представительств, заморозить двусторонние отношения с РФ и аннулировать приглашение российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову официально посетить Британию.

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