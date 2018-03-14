Британские фанаты, поддавшиеся на заявления Терезы Мэй, «накажут сами себя»

Калининград, , 18:02 — REGNUM Английские болельщики, поддавшиеся на заявления Терезы Мэй, рискуют не увидеть ни красивого футбола в России, ни красивого российского города Калининград. Об этом сегодня, 14 марта, корреспонденту ИА REGNUM сообщил футбольный эксперт, экс-президент Калининградской областной федерации футбола Дмитрий Чепель.

Напомним, сегодня премьер Великобритании заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира по футболу в России.

Более того, что Мэй заявила, что надеется, что в ФИФА «услышат о ее сегодняшнем выступлении и примут на его основе правильное решение», отвечая на вопрос о переносе ЧМ-2018 из России.

«От того, что британские чиновники не приедут, мы ничего не потеряем, — сказал Чепель. — А если английские болельщики поддадутся, то тем самым накажут только себя. Помимо красивой игры, британские фанаты не увидят Калининграда, который к чемпионату преобразился, и я думаю, что он станет одним из самых красивых городов России, которые принимают английскую сборную. И новый стадион — красавец, компактный и комфортный».

По словам эксперта, английские футбольные туристы могут воочию убедиться, что Калининград — современный российский город, а не тот, что описывают порой в британской прессе (в частности, Daily Star в статье о предстоящем ЧМ-2018 назвала Калининград «притоном, полным наркотиков, преступлений и проституток». — ИА REGNUM ).

«Я когда играл за границей (в Германии), то мне задавали вопросы — а правда, что у вас в России белые медведи на остановках стоят. Вот, пожалуйста, приезжайте, убедитесь, что их нет», — сказал Дмитрий Чепель.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что несколько дней назад, но до раскручиваемого Лондоном «дела Скрипаля», Калининград посетила генконсул Великобритании в Санкт-Петербурге Ахуджа Сангита, анонсировавшая создание «мобильного посольства» в Калининграде. Калининградские полицейские уже бьют тревогу по поводу потенциально агрессивных фанатов из Англии.

Первые игры сборной Англии запланированы в Волгограде (18 июня), Нижнем Новгороде (24 июня) и Калининграде (28 июня).